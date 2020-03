ROUNDUP: Wohngebiete in 18 Provinzen der Türkei wegen Coronavirus abgeschottet

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei hat wegen der Coronavirus-Krise mehrere Wohngebiete in 18 Provinzen abgeschottet. 41 Wohngebiete seien unter Quarantäne, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montagabend in einer Videoansprache. Das Innenministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass seit Montagnachmittag 39 Gebiete, darunter eine Kleinstadt und 28 Dörfer abgeschottet seien, ohne die Namen der betroffenen Provinzen zu nennen.

Erdogan rief die Bürger zudem zu einer Spendenkampagne für wirtschaftlich Benachteiligte auf und kündigte an, selbst sieben seiner Monatsgehälter zu spenden. Auch Minister hätten sich dazu bereit erklärt, Gehälter zur Verfügung zu stellen.

Die Türkei steckte schon vor der Corona-Krise in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die durch das Coronavirus noch zunehmen dürften. In der Türkei ist ein großer Teil des öffentlichen Lebens eingeschränkt, Schulen und Universitäten sind geschlossen. Erdogan fordert seine Landsleute zudem immer wieder auf, zu Hause zu bleiben.

Die Türkei hat bislang mehr als 10 000 Coronavirus-Fälle und 168 Todesopfer durch Covid-19 gemeldet. Die Behörden geben keine regionale Aufschlüsselung der Fälle bekannt. Die Türkische Ärztevereinigung (TTB) kritisiert das scharf und fordert mehr Transparenz von der Regierung./jam/DP/fba