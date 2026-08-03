DAX 26.139 -0,2%ESt50 6.478 -0,1%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,24 -2,5%Nas 26.538 -0,2%Bitcoin 55.826 +0,5%Euro 1,1549 +0,2%Öl 79,0 -0,4%Gold 4.258 +4,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Wolters Kluwer bekräftigt Prognose

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolters Kluwer N.V.
69.58 EUR -2.56 EUR -3.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

ALPHEN (dpa-AFX) - Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat nach einem erwartungsgemäß ausgefallenen ersten Halbjahr die 2026er-Prognose bestätigt. Demnach soll die um Sondereffekte bereinigte Marge im Vergleich zum Vorjahr um circa einen halben Prozentpunkt auf rund 28 Prozent steigen, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Alphen mitteilte. Beim Umsatz peilt das Unternehmen ein um Übernahme- und Währungseffekte bereinigtes Wachstum an.

Werbung

In den ersten sechs Monaten ging der ausgewiesene Umsatz leicht auf 3,03 Milliarden Euro zurück. Das organische Wachstum habe bei fünf Prozent gelegen, hieß es. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zog um drei Prozent auf 893 Millionen Euro an, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 29,4 Prozent nach oben. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Umsatz und Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet.

Der Aktienkurs von Wolters Kluwer legte am Nachmittag nach einem schwachen Start um ein halbes Prozent zu. Seit Jahresanfang hat das Papier fast ein Fünftel verloren./zb/tav/mis/he

Aktuelle Wolters Kluwer Aktie News

Werbung

Wolters Kluwer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wolters Kluwer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13:26 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
27.05.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research