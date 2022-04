ROUNDUP/Yellen: USA wollen G20-Treffen mit Russland fernbleiben

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine wollen die USA nach Angaben von Finanzministerin Janet Yellen bestimmte G20-Treffen boykottieren, wenn Vertreter Russlands teilnehmen. "Wir werden an einer Reihe von Treffen nicht teilnehmen, wenn die Russen dabei sind", sagte Yellen am Mittwoch bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus. Das habe sie ihren Kollegen in Indonesien bereits deutlich gemacht. Indonesien hat derzeit den Vorsitz der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Yellen sagte nicht, um welche Treffen es konkret gehen soll.

US-Präsident Joe Biden hatte im vergangenen Monat den Ausschluss Russlands aus der G20-Gruppe gefordert. China hat sich dagegen ausgesprochen. Die indonesische G20-Präsidentschaft hat die Staats- und Regierungschefs der Gruppe - darunter auch Biden und den russischen Präsidenten Wladimir Putin - für den 15. und 16. November auf die Touristeninsel Bali eingeladen. Biden hat Putin angesichts von Gräueltaten in der Ukraine als "Kriegsverbrecher" bezeichnet.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Mittwoch mit Blick auf Yellens Äußerungen, es sei kein Hinweis darauf gewesen, dass die USA die Treffen boykottieren oder nicht teilnehmen wollten. Es gehe lediglich darum zu betonen, dass man nicht zur Tagesordnung übergehen sollte. Das habe auch der Präsident klar gemacht. Psaki betonte außerdem, der Gipfel stehe erst in sieben Monaten an. Bis dahin sei noch viel Zeit./cy/DP/zb