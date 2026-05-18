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ROUNDUP: Zahl der Kreuzfahrtgäste erreicht Höchststand

19.05.26 17:19 Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Kreuzfahrtgäste in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf einen Rekord gestiegen. Rund 1,51 Millionen Urlauber starteten eine Hochseekreuzfahrt von einem deutschen Hafen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Zum Jahr zuvor entspricht das einer Zunahme um 4,1 Prozent.

Von 2019 auf 2020 waren die Passagierzahlen wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen eingebrochen. Seit 2020 stiegen sie Jahr für Jahr. Die jüngsten Passagierzahlen liegen 13,5 Prozent über denen des Vor-Pandemie-Jahres 2019.

Der Kreuzfahrtexperte und Rektor der Hochschule Bremerhaven, Alexis Papathanassis, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die anhaltende Nachfrage nach Kreuzfahrten sei auf das Servicekonzept der Branche zurückzuführen. "Transport, Unterkunft, Gastronomie und Freizeitangebote werden in einem Produkt gebündelt." Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei zudem attraktiv.

Auf EU-Ebene stehen bislang nur Zahlen für 2024 zur Verfügung. EU-weit starteten nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat 8,73 Millionen Menschen eine Hochseekreuzfahrt. Jeder sechste Reisende begann diese in Deutschland. Unter den EU-Staaten lag Deutschland damit auf Rang drei. Die meisten Passagiere gingen in Italien an Bord, gefolgt von Spanien.

Das Statistische Bundesamt hat für die Auswertung allein Kreuzfahrtschiffe berücksichtigt, die rein touristische Erlebnisse vermitteln. Flusskreuzfahrten wurden nicht berücksichtigt. Schiffe im normalen Fährbetrieb und Frachtschiffe mit einigen wenigen Kabinen wurden ausgeschlossen./lkm/DP/zb

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