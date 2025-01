ROUNDUP: Zalando übertrifft dank Endspurt Gewinnprognose für 2024

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat durch einen Schlussspurt im vergangenen Jahr profitabler gewirtschaftet als erwartet.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde voraussichtlich bei rund 510 Millionen Euro liegen, teilte der Konzern überraschend am Mittwochabend in Berlin mit. Das wären 46 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zuletzt hatte Zalando für 2024 hier 440 bis 480 Millionen Euro angepeilt. Grund sei ein besser als erwartet ausgefallenes viertes Quartal mit starkem Kundenwachstum und einem besseren Abverkauf. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Die im DAX notierte Zalando-Aktie sprang zu Handelsbeginn am Donnerstag an der Dax-Spitze um zuletzt fast 14 Prozent nach oben. Bereits am Vortag hatte der Kurs um gut drei Prozent zugelegt. Die Aktie hat dabei im neuen Jahr bislang einen eher schwachen Start erwischt. Für das noch junge Jahr steht nun ein Kursplus von rund zweieinhalb Prozent zu Buche.

Analyst Yashraj Rajani von der Schweizer Großbank UBS empfahl das Papier nach den vorläufigen Zahlen zum Kauf und erhöhte das Kursziel. Er zeigt sich für die weitere Entwicklung des Konzerns deutlich optimistischer als der Markt. Mit seiner Prognose für das operative Ergebnis für 2025 liegt er höher als der Konsens, wobei er wieder mit einem konservativen Ausblick des Onlinehändlers rechnet. Zalando befinde sich wohl in einem "Upgrade-Zyklus".

Laut Experte Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC ist die bessere Ergebnisentwicklung wohl einem starken Kundenwachstum, starken Preisen und besserer Kostenentwicklung zu verdanken. Höhere Marketingausgaben seien mehr als kompensiert worden. Die Aktie des Internet-Modehändlers steht auf Chamberlains Liste der "Global Top 30 Best Ideas".

2024 sei das Bruttowarenvolumen (GMV) nach vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro gestiegen, hieß es weiter. Der Umsatz legte um knapp vier Prozent auf 10,5 Milliarden Euro zu. Das lag jeweils am oberen Ende der vom Management um Co-Konzernchef Robert Gentz ausgegebenen Spannen.

Zalando hatte zuletzt im Oktober die Ergebnisprognose erhöht, nachdem sich die Nachfrage im dritten Quartal erholt hatte. Seit längerem setzt der Online-Modehändler verstärkt auf visuelle Inhalte und Künstliche Intelligenz, um etwa Produkte auf verschiedenen Hintergründen abzubilden. Entsprechende Inhalte zeigten eine höhere Interaktionsrate als herkömmliche Artikelfotos. Videoinhalte sorgten dafür, dass Kunden eher bestellten.

Zudem gaben zuletzt weniger Kunden Bestellungen zurück. Das hilft dem Unternehmen, denn Retouren sind kostspielig. Mit der geplanten Übernahme des Mode-Onlinehändlers ABOUT YOU will sich der Konzern weiteres Wachstum sichern.

Die vollständigen Ergebnisse für 2024 will Zalando am 6. März vorlegen./nas/jha/zb/tav/mis