DAX 25.701 -2,4%ESt50 6.136 -1,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,07 +1,4%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.958 +0,5%Euro 1,1169 -0,5%Öl 98,5 +0,3%Gold 4.035 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP/Zerrung: Guirassy fehlt Dortmund gegen Elversberg

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.06 EUR -0.06 EUR -2.08 %
Charts | News | Analysen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy wird das Bundesliga-Spiel gegen Aufsteiger SV Elversberg verpassen und wohl auch nicht zur Nationalmannschaft Guineas reisen. "Serhou hat eine Zerrung, wird also nicht teilnehmen können morgen", sagte BVB-Coach Niko Kovac vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Dortmund.

Werbung

"Wir werden schauen, wie wir das in den nächsten Tagen machen. Wir sind in einem sehr guten Austausch mit dem Verband. Es wird wohl so sein, dass er nicht reisen wird und hier bleibt. Aber das werden wir noch mit dem Verband besprechen und hoffen, dass er dann nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit ist. Wann genau das ist, werden wir sehen", stellte der Trainer klar.

Gute Nachrichten bei Sabitzer

Guirassy hatte sich am Dienstagabend beim 2:1 in der Champions League gegen Betis Sevilla verletzt. Der Angreifer musste bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er sich an den Oberschenkel gegriffen hatte.

Nach einer Behandlung unternahm der Stürmer zunächst noch einen Versuch und spielte weiter. In der 34. Minute war sein Einsatz jedoch endgültig beendet.

Werbung

Eine positive Nachricht gibt es dagegen bei Marcel Sabitzer. Der Mittelfeldspieler, der in der Königsklasse noch krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen war, ist wieder eine Option für die Partie gegen die Saarländer. "Sabi hat heute wieder mittrainiert nach seiner Erkrankung, sodass er morgen dann auch eine Alternative ist", sagte Kovac.

Kovac will wegen Guirassy-Ausfall nicht jammern

Der Ausfall Guirassys bietet derweil anderen Profis eine Chance. "Serhou fehlt natürlich mit seiner Statur bei Standards offensiv und defensiv und sicherlich auch aufgrund der Tore, die er jetzt schon für uns auch erzielt hat. Aber jetzt ist die Chance gekommen für diejenigen, die dann ein bisschen kürzer gekommen sind in den letzten Wochen und vielleicht auch Monaten", sagte Kovac.

Dabei verwies der Coach auf Fabio Silva und Maximilian Beier die wieder eine größere Rolle spielen könnten. "Wir sind da sehr variabel und müssen aus dem, was wir haben, das Beste machen. Wir werden uns jetzt nicht hinstellen und rumheulen und sagen, jetzt fehlt uns der. Das gehört zum Fußball dazu, letzten Endes sind Verletzungen ein Teil dieses Berufs", so Kovac./jgl/DP/mis

Aktuelle BVB (Borussia Dortmund) Aktie News

Werbung

BVB (Borussia Dortmund) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.