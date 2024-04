ROUNDUP: ZEW-Konjunkturerwartungen steigen auf höchsten Stand seit gut 2 Jahren

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten sind auf den höchsten Stand seit gut zwei Jahren gestiegen. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 11,2 Punkte auf 42,9 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Der Anstieg war stärker als erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg des Konjunkturindikators auf lediglich 35,5 Punkte gerechnet. Es war der neunte Anstieg in Folge.

Die Bewertung der Konjunkturlage verbesserte sich auf sehr niedrigem Niveau etwas. Der entsprechende Indexwert stieg um 1,3 Punkte auf minus 79,2 Zähler. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Anstieg auf minus 76,0 Punkte gerechnet.

"Eine sich erholende Weltwirtschaft hebt die Erwartungen für Deutschland", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Er verweist auch auf die erwartete Aufwertung des US-Dollar zum Euro.

"Die erneute Stimmungsverbesserung war zu erwarten, denn die ähnlich konstruierte Sentix-Befragung hatte auf eine freundliche Entwicklung hingewiesen", sagte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Er verweist auch auf die verbesserte Lagebeurteilung. "Zwar liegt dieser Index noch immer tief im negativen Bereich, dennoch scheint im Jahresverlauf eine allmähliche Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung möglich zu sein."

In der Eurozone zeigte sich im April ein ähnliches Bild. Die Erwartungen stiegen um 10,4 Punkte auf 43,9 Punkte. Der Lageindikator kletterte um 6,0 Punkte auf minus 48,8 Punkte.

Die Reaktionen an den Finanzmärkten hielten sich in Grenzen. So stieg der Eurokurs kurzzeitig an, gab seine Gewinne aber rasch wieder ab. Die Anleiherenditen legten etwas zu./jsl/jkr/jha/