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ROUNDUP: Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover massiv gestört

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Bahnreisende zwischen Berlin und Hannover haben aktuell mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen zu kämpfen. Grund ist eine Störung zwischen Magdeburg und Helmstedt. "Bei Vegetationsarbeiten in der Nähe von Niederndodeleben in Sachsen-Anhalt hatte ein Mähfahrzeug am Montagvormittag Teile der Bahntechnik beschädigt", informiert eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage.

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Im Fernverkehr würden vorübergehend einige Züge der Linie Berlin-Magdeburg-Hannover weiträumig über Hamburg umgeleitet. "Einzelne Züge fallen aus", heißt es. "Im Regionalverkehr zwischen Magdeburg und Braunschweig kommt es zu Verspätungen, Teilausfällen und Schienenersatzverkehr mit Bussen."

Der Streckenabschnitt bei Magdeburg dient derzeit wegen der Sanierung am Bahnkorridor von Berlin über Stendal und Wolfsburg nach Hannover als Umleitung. Dadurch müssen Bahnreisende zwischen Berlin und Hannover derzeit ohnehin deutlich längere Fahrtzeiten auf sich nehmen.

Verband: "Drama mit Ansage"

Die Probleme betreffen auch den Güterverkehr. Von dort kommt massive Kritik an der DB. Von einem "Drama mit Ansage" spricht der Geschäftsführer des Verbandes der Güterbahnen, Peter Westenberger. "Wie befürchtet tritt ein: Die einzige Umleiterstrecke für die 14-monatige Korridorsanierung zwischen Berlin und Lehrte steht selbst nicht zur Verfügung." Überregionale Güter- und Personenzüge müssten nun hunderte Kilometer Umweg fahren oder fielen gleich ganz aus. "So leicht kollabiert ein Umleitungskonzept mit nur einer Hauptschlagader!" Die Deutsche Bahn müsse so schnell wie möglich den Betrieb wieder ermöglichen und das Umleitungskonzept überarbeiten.

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"Die Reparatur-Teams der DB InfraGO arbeiten intensiv daran, den Streckenabschnitt so schnell wie möglich wieder für alle Züge befahrbar zu machen", heißt es von der Deutschen Bahn. Ein konkreter Termin, wann die Strecke bei Magdeburg wieder frei sein wird, wurde zunächst nicht genannt./hum/DP/stw

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