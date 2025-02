ROUNDUP/Zurück zum Plastik: Trump sagt Papier-Strohhalmen Kampf an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sagt Papier-Strohhalmen den Kampf an und forciert die Rückkehr zum Plastik. Trump unterzeichnete im Weißen Haus eine Anordnung, wonach Ministerien und Bundesbehörden künftig keine Papier-Trinkhalme mehr beschaffen und benutzen sollen. Sein Team soll demnach außerdem eine nationale Strategie erarbeiten, um die Verwendung von Papier-Strohhalmen zu beenden. Richtlinien, die zum Ziel hätten, Plastik-Strohhalme zu benachteiligen, sollen abgeschafft werden.

"Diese Dinger funktionieren nicht", ätzte Trump über Strohhalme aus Papier. Er habe sie schon oft ausprobiert, doch ohne Erfolg. "Sie gehen kaputt, sie explodieren", behauptete der 78-Jährige. "Wenn etwas heiß ist, halten sie nicht sehr lange - nur ein paar Minuten, manchmal auch nur ein paar Sekunden. Das ist eine lächerliche Situation." Deshalb kehrten die USA unter ihm zu Plastik-Strohhalmen zurück. "Ich denke, das ist in Ordnung", sagte Trump. Er glaube auch nicht, dass das Plastik einem Hai viel anhaben könne, "wenn er sich durch den Ozean frisst".

Wegwerfartikel aus Plastik wie Trinkbecher, Besteck oder eben Strohhalme sind umweltschädlich - auch weil viel davon in den Meeren endet. In der EU ist der Verkauf von Plastik-Trinkhalmen seit Mitte 2021 verboten. In den USA hatte die Regierung von Trumps Vorgänger Joe Biden vergangenes Jahr das Ziel ausgegeben, dass die nationale Regierung bis 2027 die Beschaffung von Einwegplastik in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und Verpackungen - und bis 2035 in allen Bereichen - einstellt. In den vergangenen Jahren wurden Papier-Strohhalme in den Vereinigten Staaten üblicher - viele Menschen beklagen allerdings, sie seien schlechter als die Variante aus Plastik./jac/DP/mis