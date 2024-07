ROUNDUP: Zwei Tote bei russischem Luftangriff auf Hafen von Odessa

Daniel Burgmann und Dr. Tobias Schmidt analysieren die gegenwärtige Marktsituation und verraten Ihnen Tipps für Anlage-Optionen. Im kostenfreien Anlageseminar-Seminar erhalten Sie einen umfassenden Überblick zur Lage an den Börsen und wertvolle Tipps für Ihr Depot.

Heute im Fokus

Südzucker erwartet Ergebnisrückgang in Q2. Airbus erhält weiteren Auftrag aus Saudi-Arabien. Alstom sichert sich Rahmenvertrag in Milliardenhöhe. Porsche-Aktie weiter auf Erholungkurs: Sechster Gewinntag in Folge. Mercedes-Benz verzeichnet im zweiten Quartal leichten Absatzrückgang. Streik bei Samsung soll unbefristet weitergehen.