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ROUNDUP: Zwei Verletzte bei Raketenangriff aus Iran auf Südisrael

15.03.26 05:00 Uhr

EILAT (dpa-AFX) - Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind in der Stadt Eilat im Süden des Landes zwei Menschen verletzt worden. Ein 12 Jahre alter Junge sei mäßig schwer verletzt worden, berichteten israelische Medien unter Berufung auf Angaben des behandelnden Krankenhauses. Zuvor hatte der Rettungsdienst Magen Davon Adom mitgeteilt, der Junge sei schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Mann sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden und vier weitere Menschen wegen Angstzuständen behandelt worden. In der Stadt gab es mehrere Einschläge von Raketen- und Trümmerteilen.

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In Eilat - vor allem bei Israelis und vor dem Krieg auch bei ausländischen Touristen als Urlaubsort am Roten Meer beliebt - waren seit Kriegsbeginn im Vergleich zum Zentrum und Norden des Landes wenige Angriffe aus dem Iran gemeldet worden. Nach Angaben des israelischen Fernsehsenders N12 heulten in Eilat am Samstag zweimal die Sirenen wegen Raketenalarmen./rme/DP/zb