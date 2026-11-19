SHENZHEN (dpa-AFX) - Die Anführer der beiden größten Volkswirtschaften der Welt, Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump, sind zu einem Zweiergespräch in Shenzhen zusammengekommen. Sie trafen sich in einer Villa in der Millionenmetropole, wie chinesische Staatsmedien und US-Journalisten berichteten.

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Die Länder führen einen großen Handelskonflikt und sie stehen im Wettstreit um die führende Position in der Industrie um Künstliche Intelligenz. Xi und Trump betonen ihren guten Draht zueinander und sahen sich in diesem Jahr schon mehrmals. Zudem ist ein historisches Dreiertreffen mit Kremlchef Wladimir Putin geplant.

Trump hielt bei dem Treffen mit Xi eine Eingangsrede am Tisch, die über TV ausgestrahlt wurde - dabei sprach er die Kriege im Iran und in der Ukraine an. Man wolle, dass der Ukraine-Krieg ende, sagte Trump und ergänzte, er könne für beide - also auch Xi - sprechen. Ebenso sei es im Sinne von China und den USA, dass der Iran keine Atomwaffe besitze und dass der Transport von Energie durch die Straße von Hormus funktioniere./rin/DP/zb