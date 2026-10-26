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Routes World 2026: AOT knüpft Kontakte zu mehr als 50 Fluggesellschaften und Flughäfen zur Stärkung Thailands globaler Anbindung.

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EQS Newswire / 26.10.2026 / 06:45 CET/CEST

FRANKFURT, DEUTSCHLAND – Media OutReach Newswire – 26. Oktober 2026 – Paweena Jariyathitipong, Präsidentin von Airports of Thailand Public Company Limited (AOT), und Sirote Duangratana, Senior Executive Vice President, Business Development und Marketing, vertraten AOT gemeinsam mit Kollegen der Abteilungen Commercial and Aeronautical Business Development sowie Corporate Strategy auf der Routes World 2026, die vom 21. bis 23. Oktober 2026 in Frankfurt, Deutschland, stattfand. Auf der Branchenveranstaltung trafen sich Führungskräfte von Fluggesellschaften, Flughäfen und Organisationen zur Streckenentwicklung aus aller Welt.

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Während der Veranstaltung hatte AOT Geschäftstreffen mit mehr als 50 Fluggesellschaften und Flughäfen. Dabei wurden Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Strecken, Erhöhung der Flugfrequenzen und Stärkung der kommerziellen Zusammenarbeit besprochen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Markteinblicke, Thailands Potenzial als Luftverkehrsziel sowie Machbarkeitsanalysen für vielversprechende Strecken, um damit fundierte und zeitnahe Entscheidungen von Fluggesellschaften zu unterstützen.

AOT feierte außerdem die Einweihung der 2026 neu bedienten Strecken von Virgin Atlantic (London–Phuket), Riyadh Air (Riad–Bangkok) und LOT Polish Airlines (Warschau–Bangkok). Diese Flugverbindungen erweitern das Reiseangebot und stärken Thailands Anbindung an die internationalen Märkte.

Nachrichten/Fotos: Abteilung Commercial and Aeronautical Business Development

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News Source: Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)

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