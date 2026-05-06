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Routine oder Signal?

Amazon-Aktie unbeeindruckt: CEO Andy Jassy trennt sich erneut von Anteilsscheinen im Millionenwert

07.05.26 10:34 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon unbeeindruckt: CEO macht im Mai erneut Kasse - Schon wieder Aktienpaket im Millionenwert verkauft | finanzen.net

Amazon-CEO Andy Jassy hat Anfang Mai erneut Aktien des Online-Händlers verkauft. Handelt es sich dabei um gewöhnliches Liquiditätsmanagement oder ein subtiles Signal zur Bewertung der Aktie?

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• Amazon-CEO verkauft im Mai erneut Amazon-Aktien
• Verkäufe nahe 52-Wochen-Hoch des Anteilsscheins
• Transaktionen erfolgten im Rahmen von festem Handelsplan

CEO verkauft Amazon-Aktien nahe dem Hoch

Am 4. Mai 2026 veräußerte Amazon-CEO Andy Jassy laut einer Meldung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC satte 31.352 Amazon-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 275 US-Dollar. Das Verkaufsvolumen lag damit insgesamt bei rund 8,62 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert ist dabei der Kontext: Der Anteilsschein bewegte sich am Tag der Transaktion nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 278,56 US-Dollar, was den Verkauf aus markttechnischer Sicht besonders interessant macht.

Zudem hatte sich Jassy laut SEC-Mitteilungen bereits vor wenigen Wochen - am 17. April - schon einmal von einem ähnlich großen Aktienpaket getrennt - damals allerdings zu einem etwas niedrigeren Kurs von rund 255 US-Dollar. Die zeitliche Nähe und die vergleichbare Größenordnung legen allerdings nahe, dass es sich bei beiden Verkäufen nicht um eine spontane Entscheidung gehandelt haben dürfte, sondern um ein systematisches Vorgehen.

Verkäufe der Amazon-Aktie nach Plan

Tatsächlich erfolgten beide Transaktionen im Rahmen eines sogenannten 10b5-1-Handelsplans, den der Amazon-CEO bereits im November 2025 eingerichtet hatte, wie aus der SEC-Meldung hervorgeht. Solche Programme erlauben es Führungskräften börsennotierter Unternehmen, Aktienverkäufe im Voraus festzulegen und automatisiert ausführen zu lassen. Ziel ist es, den Vorwurf des Insiderhandels zu vermeiden und gleichzeitig regelmäßige Liquidität zu schaffen.

In den eingereichten Dokumenten wird zudem deutlich, dass die Verkäufe eng mit der aktienbasierten Vergütung des CEOs verknüpft sind. Ein Teil der veräußerten Aktien stammt aus zuvor zugeteilten und nun freigegebenen Vergütungspaketen. Diese Praxis ist im US-Technologiesektor weit verbreitet und gehört zum Standardrepertoire der Kapitalstruktur von Top-Managern.

Trotz der Millionenbeträge relativiert sich die Bedeutung der Verkäufe somit bei genauerer Betrachtung. Zudem hält Jassy auch nach der Transaktion von Anfang Mai weiterhin mehr als 2,25 Millionen Stammaktien von Amazon. Der veräußerte Anteil entspricht damit nur einem kleinen Bruchteil seiner Gesamtbeteiligung.

Begrenzte Aussagekraft für Anleger

Die Verkäufe der Amazon-Aktie durch Andy Jassy im Mai fügen sich nahtlos in ein Muster planmäßiger Insiderverkäufe ein. Weder Umfang noch Struktur deuten auf eine abrupte Neubewertung der Unternehmensperspektiven durch den CEO hin. Vielmehr zeigen sie, wie stark die Vermögensverwaltung von Top-Managern inzwischen standardisiert ist. Für Anleger bleibt damit eine bekannte Erkenntnis: Nicht jeder Insiderverkauf ist eine Botschaft - manchmal ist er schlicht Teil des Systems.

Das spiegelt sich auch in der Reaktion der Amazon-Aktie an der NASDAQ wieder, die völlig unaufgeregt ausfiel: Den Handel am 4. Mai, dem Tag des Aktienpaket-Verkaufs, beendete die Amazon-Aktie letztlich 1,41 Prozent höher bei 272,05 US-Dollar. Im vorbörslichen Donnerstagshandel steht der Anteilsschein zeitweise bei 275,38 US-Dollar mit 0,14 Prozent im Plus.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: DFree / Shutterstock.com, Ioan Panaite / Shutterstock.com

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