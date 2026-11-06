Roxmore Resource informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Roxmore Resource veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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