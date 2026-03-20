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Royal Challengers Bengaluru

Diageo-Aktie höher: Cricket-Franchise mit Milliarden-Deal an Blackstone-Konsortium abgestoßen

25.03.26 09:29 Uhr
Diageo-Aktie im Fokus: Verkauf von Royal Challengers bringt über eine Milliarde Euro an Blackstone-Konsortiium | finanzen.net

Milliarden-Deal im indischen Sport: Der Spirituosenriese Diageo trennt sich von seinem Cricket-Franchise Royal Challengers Bengaluru.

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Diageo gibt sein indisches Cricket-Franchise Royal Challengers Bengaluru für 166,6 Milliarden indische Rupien (1,53 Milliarden Euro) an ein von Blackstone unterstütztes Konsortium ab.

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Der britische Spirituosenkonzern teilte am Mittwoch mit, dass seine indische Tochtergesellschaft United Spirits eine Vereinbarung über den vollständigen Verkauf von Royal Challengers Sports Private getroffen habe, dem Eigner von Männer- und Frauen-Cricketteams. Mit dem Schritt wird eine strategische Überprüfung abgeschlossen, die im vergangenen Jahr eingeleitet worden war.

Zu dem Konsortium, das das Geschäft übernimmt, gehören laut Diageo der unbefristete Private-Equity-Fonds von Blackstone, das in Deutschland ansässige Venture-Capital-Unternehmen Bolt Ventures sowie die indischen Unternehmen Aditya Birla Group und The Times of India Group.

Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung des Board of Control for Cricket in India, so Diageo.

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Für die Diageo-Aktie geht es am Mittwoch daraufhin im Londoner Handel zeitweise um 1,17 Prozent auf 13,79 GBP nach oben.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

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Bildquellen: CARL COURT/AFP via Getty Images, Diageo

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DatumRatingAnalyst
18.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
18.03.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026Diageo NeutralUBS AG
26.02.2026Diageo OverweightBarclays Capital
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18.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
04.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026Diageo OverweightBarclays Capital
26.02.2026Diageo OutperformBernstein Research
26.02.2026Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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18.03.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Diageo NeutralUBS AG
26.02.2026Diageo HoldDeutsche Bank AG
25.02.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Diageo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

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