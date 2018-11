Royal Dutch Shell setzt Aktienrückkauf fort und zahlt eine unveränderte Dividende

Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29) kündigte am Donnerstag den Start einer zweiten Tranche seines Aktienrückkaufprogrammes im Volumen von 2,5 Mrd. US-Dollar an. Insgesamt sind für den Zeitraum 2018 bis 2020 Aktienrückkäufe im Volumen von mindestens 25 Mrd. US-Dollar vorgesehen, wie bereits im Juli berichtet wurde. Eine erste Tranche über 2 Mrd. US-Dollar wurde am 19. Oktober beendet.

Royal Dutch Shell wird für das dritte Quartal 2018 eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Dividende von 0,47 US-Dollar (ca. 0,41 Euro) ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 19. Dezember 2018. Ex-Dividenden Tag ist der 15. November 2018. Europas größter Ölkonzern schüttete im letzten Jahr insgesamt 1,88 US-Dollar (ca. 1,65 Euro) an die Aktionäre aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 27,64 Euro und der jetzigen Zahlungsweise bei 5,97 Prozent. Royal Dutch Shell hat seit 1945 seine Dividende nicht gesenkt.

Royal Dutch Shell meldete am Donnerstag für das dritte Quartal 2018 einen Anstieg des bereinigten Gewinns um 37 Prozent auf 5,62 Mrd. US-Dollar. Das Ergebnis lag unter den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz betrug 100,15 Mrd. US-Dollar nach 75,83 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr.

Redaktion MyDividends.de