Royal Gold zahlt seit 18 Jahren eine Dividende

Die Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, NASDAQ: RGLD) wird eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 19. Oktober 2018 (Record day: 5. Oktober 2018). Auf das Jahr hochgerechnet wird 1 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt.

Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 77,88 US-Dollar (Stand: 22. August 2018) 1,28 Prozent. Im Januar 2018 wurde die Ausschüttung um 1 Cent auf den aktuellen Betrag angehoben. Seit 2001 hat der Konzern die Auszahlung jedes Jahr erhöht. Insgesamt wird seit dem Jahr 2000 eine Dividende ausgeschüttet.

Royal Gold mit Unternehmenssitz in Denver, im US-Bundesstaat Colorado, kauft Anteile an Goldminen und erhält hierfür Lizenzgebühren. Derzeit besitzt Royal Gold 191 Lizenzrechte auf verschiedenen Kontinenten. Es handelt sich insgesamt um 40 Minen, die bereits in Produktion sind sowie 18 Entwicklungsprojekte. Im Fiskaljahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 459 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 440,81 Mio. US-Dollar), wie am 8. August berichtet wurde. Dabei stand ein Verlust von 113,1 Mio. US-Dollar in den Büchern.

Die Aktie weist an der Wall Street seit Jahresbeginn 2018 ein Minus von 5,16 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 5,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. August 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de