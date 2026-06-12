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Royal India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

14.06.26 06:35 Uhr

Royal India hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,96 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Royal India 0,990 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 738,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 808,4 Millionen INR umgesetzt.

Royal India hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,42 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,990 INR je Aktie gewesen.

Royal India hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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