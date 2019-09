Royal KPN to Appoint Dominique Leroy CEO from Dec. 1

GO

Werbung

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX schließt höher -- thyssenkrupp vor DAX-Abstieg -- Bayer: Kein illegales Vorgehen bei Monsanto-Kritikerlisten -- Johnson will neue Abstimmung über Neuwahl -- Slack, Brenntag im Fokus

UBS krempelt Investmentbank um. Facebook bietet Verlagen bezahlte Video-Partnerschaften an. Regulierer warnen vor Facebooks Kryptowährung Libra. ING Group sieht sich nach Übernahmen um. Commerzbank-Finanzchef wechselt zur Danske Bank. E.ON kündigt Zwangsabfindung der innogy-Aktionäre an. Evonik investiert in chinesisches Startup.