Royalties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Royalties hat am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das vergangene Quartal hat Royalties mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Redaktion Finanzen.net
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