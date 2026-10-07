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RPM International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
RPM International Inc.
86.10 EUR -1.06 EUR -1.22 %
Charts | News | Analysen

RPM International gab am 06.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RPM International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,22 Milliarden USD im Vergleich zu 2,11 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.03.18 RPM International Outperform BMO Capital Markets
16.05.17 RPM International Buy Seaport Global Securities
05.01.16 RPM International Accumulate Seaport Global Securities
14.10.15 RPM International Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.13 RPM International halten Oppenheimer & Co. Inc.

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