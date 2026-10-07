RPM International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

07.10.26 06:35 Uhr

RPM International gab am 06.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RPM International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,22 Milliarden USD im Vergleich zu 2,11 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net