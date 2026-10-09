RPX Gold: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

RPX Gold veröffentlichte am 07.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

RPX Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net