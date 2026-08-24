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Rrobustes Sektorumfeld

Deutsche Bank-Aktie auf höchstem Stand seit 2014: Nachholbedarf im Sektorvergleich

Deutsche Bank-Aktie auf höchstem Stand seit 2014: Nachholbedarf im Sektorvergleich

Anleger der Deutschen Bank verbuchen am Mittwoch in einem lediglich robusten Sektorumfeld auffällig hohe Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
40.99 EUR 1.36 EUR 3.43 %
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Deutsche Bank AG
34.70 EUR 1.34 EUR 4.00 %
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Die Papiere des Frankfurter Finanzinstituts zogen um 3,4 Prozent an und erreichten über 34,30 Euro ihr höchstes Niveau seit 2014. Sie setzten sich damit am Vormittag auch an die DAX-Spitze. Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks lag zeitgleich viel weniger deutlich mit 0,7 Prozent im Plus.

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Börsianer sehen bei der Deutschen Bank Aufholbedarf nach einer bislang dürftigen Jahresbilanz. Hat der europäische Bankensektor-Index 2026 fast 21 Prozent zugelegt und schon längst das höchste Niveau seit 2007 erreicht, kommen die Aktien der Frankfurter erst durch ihren Anstieg an diesem Mittwoch wieder auf ein etwas klareres Jahresplus von 3,5 Prozent.

Die Aktien der Deutschen Bank haben sich in diesem Jahr auch schlechter entwickelt als jene der Commerzbank, die im Zuge der Übernahmeambitionen der UniCredit in den vergangenen Monaten immerhin 11,5 Prozent gewonnen haben. Mit 40,40 Euro erreichte der Commerzbank-Kurs am Mittwoch ein erneutes Hoch seit immerhin 2010.

/tih/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
30.07.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK

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