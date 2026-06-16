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RSI im Fokus

Analyst mit warnenden Worten: Fliegen die Aktien von Micron und SanDisk zu nah an der Sonne?

17.06.26 11:55 Uhr
Alarmstufe Rot? Aktien von Micron und SanDisk senden an der NASDAQ seltene Börsensignale | finanzen.net

Zwei Speicherchip-Aktien, zwei Momentum-Indikatoren auf historischen Extremwerten. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
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1.770,00 EUR 70,00 EUR 4,12%
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• RSI von Micron und SanDisk auf Extremniveau
• KI-Nachfrage verändert Sicht auf Speicherchip-Zyklus
• Produktionskapazitäten bis 2026 weitgehend ausgebucht

SanDisk erreichte am 16. Juni mit 2.167 US-Dollar ein neues Allzeithoch und hat damit seit Jahresbeginn rund 790 Prozent zugelegt. Obwohl zum Handelsende an der NASDAQ ein Verlust von 5,52 Prozent auf 1.991,55 US-Dollar stand, geht es vorbörslich am Mittwoch wieder um 3,34 Prozent auf 2.057,98 US-Dollar nach oben. Micron notiert auf Jahressicht knapp 275 Prozent im Plus, nachdem am Dienstag ein Verlust von 6,18 Prozent auf 1.020,76 US-Dollar angefallen war, vorbörslich aber wieder Gewinne von 3,65 Prozent auf 1.057,64 US-Dollar zu sehen sind.

Der Relative Strength Index der beiden Speicherchiphersteller Micron und SanDisk hat Werte erreicht, die an den Märkten als außergewöhnliche Warnsignale gelten. Microns RSI liegt laut Dow Jones Market Data bei 90,98, dem höchsten Stand seit September 1995. SanDisk notiert bei 98,96. Ein RSI oberhalb von 90 ist statistisch extrem selten: Er signalisiert, dass die durchschnittlichen Kursgewinne je Handelsperiode die durchschnittlichen Verluste im selben Betrachtungsfenster um das Neunfache übersteigen.

Was der RSI misst und was er nicht misst

Der RSI ist ein technischer Momentum-Indikator, der Geschwindigkeit und Ausmaß jüngster Kursbewegungen abbildet. Auf einer Skala von 0 bis 100 gilt ein Wert ab 70 als überkauft, also als Hinweis darauf, dass ein Kurs in kurzer Zeit sehr weit gestiegen ist. Ein Wert jenseits der 90 ist dabei keine automatische Verkaufsempfehlung. Er zeigt, dass eine Aktie außergewöhnlich starkes Aufwärtsmomentum aufgebaut hat. Ob daraus eine Korrektur folgt oder die Aufwärtsbewegung weiterläuft, lässt sich technisch allein nicht ableiten.

Zykliker mit neuem Fundament

Micron und SanDisk sind historisch stark zyklische Unternehmen, deren Kurse in vergangenen Zyklen auf Nachfrageüberhänge regelmäßig mit scharfen Einbrüchen reagierten. Diesmal argumentieren Bullen, dass KI die Nachfrage nach Speicher- und Storagelösungen strukturell angehoben hat. Barclays-Analyst Tom O'Malley brachte es in einer Mai-Notiz, aus der "MarketWatch" zitiert, auf den Punkt: "Wir sind der Ansicht, dass diese Art von Vertrag die Art und Weise, wie Akteure im Speichergeschäft Entscheidungen treffen und Geschäfte zuweisen, grundlegend verändert und ihr geschäftliches Umfeld deutlich sicherer sowie besser gegen Abwärtsrisiken geschützt macht."

Produktion 2026 bereits ausverkauft

Micron hat seine gesamte HBM-Kapazität für das laufende Jahr verkauft und warnte auf dem letzten Earnings Call, dass auch 2027 keine wesentliche Entspannung auf der Angebotsseite zu erwarten sei. SanDisk ist ebenfalls für 2026 ausverkauft und setzt auf Langzeitverträge mit festen Quartalsvolumina und Vorauszahlungen. Microns Kurs ist seit Jahresbeginn rund 275 Prozent gestiegen, SanDisk knapp 790 Prozent. Ein RSI auf diesem Niveau spiegelt genau das wider: ein Momentum, das mit normalen Marktbewegungen kaum noch vergleichbar ist.

Der nächste konkrete Prüfstein ist der 24. Juni, wenn Micron seine Ergebnisse zum dritten Geschäftsquartal vorlegt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

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