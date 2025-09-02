DAX23.583 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.193 -0,2%Nas21.544 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,58 -2,2%Gold3.562 +0,8%
RTL im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL reagiert am Nachmittag positiv

03.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von RTL zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 34,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
34,45 EUR -0,15 EUR -0,43%
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,1 Prozent auf 34,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RTL-Aktie bei 34,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.442 RTL-Aktien.

Bei 37,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,01 Prozent. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RTL-Aktie wird bei 33,84 EUR angegeben.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,76 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RTL Group

