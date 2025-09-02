RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RTL. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 34,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 34,70 EUR. In der Spitze legte die RTL-Aktie bis auf 34,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.790 RTL-Aktien umgesetzt.
Bei 37,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (23,65 EUR). Abschläge von 31,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,84 EUR an.
Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
