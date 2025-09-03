RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger schicken RTL am Vormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von RTL. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 35,45 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 09:05 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 35,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.485 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,90 EUR. Gewinne von 6,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,29 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2024 mit 2,13 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,21 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,84 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,04 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von RTL.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,76 EUR im Jahr 2025 aus.

