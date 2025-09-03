RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagnachmittag fester
Die Aktie von RTL gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 35,80 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 35,80 EUR. Bei 35,80 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.810 RTL-Aktien umgesetzt.
Am 30.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,87 Prozent. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 33,94 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,21 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,84 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,04 Mrd. EUR gelegen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,76 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RTL-Aktie
RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 10 Jahren verloren
Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu RTL
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen