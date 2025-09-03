DAX23.749 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.409 ±0,0%Nas21.883 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursentwicklung

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagnachmittag fester

08.09.25 16:10 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagnachmittag fester

Die Aktie von RTL gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 35,80 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,85 EUR 0,25 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 35,80 EUR. Bei 35,80 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.810 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,87 Prozent. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 33,94 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,21 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,84 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,04 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 10 Jahren verloren

Analysten sehen bei RTL-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen