RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von RTL zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RTL-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 34,85 EUR.

Die RTL-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 34,85 EUR. Bei 35,20 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der RTL-Aktie ging bis auf 34,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.488 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,62 Prozent. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Am 11.11.2026 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,79 EUR je Aktie.

