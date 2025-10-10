RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 34,75 EUR ab.

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 34,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 34,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.971 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Gewinne von 11,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,41 EUR.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je Aktie aus.

