RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL verteuert sich am Nachmittag

11.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RTL. Zuletzt wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 33,25 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 33,25 EUR. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 33,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 15.370 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (23,65 EUR). Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 28,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,27 EUR je RTL-Aktie aus.

RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

