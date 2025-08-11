RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagvormittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 35,40 EUR.

Das Papier von RTL konnte um 09:01 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 35,40 EUR. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 196 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2025 bei 37,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 6,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (23,65 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. RTL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,76 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

