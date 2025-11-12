DAX24.389 +1,3%Est505.788 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,62 -0,8%Gold4.123 -0,1%
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktienkurs im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochvormittag mit Abschlägen

12.11.25 09:22 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 33,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 33,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der RTL-Aktie ging bis auf 33,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 308 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Abschläge von 28,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,27 EUR je RTL-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. RTL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2025 2,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

