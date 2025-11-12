RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag gesucht

Blick auf RTL-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RTL. Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:34 Uhr stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 33,60 EUR. Bei 33,70 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,00 EUR. Zuletzt wechselten 7.558 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Mit einem Zuwachs von 15,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 29,61 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,27 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RTL ein EPS von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren eingebracht