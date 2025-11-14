RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag verlustreich
Die Aktie von RTL gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 33,05 EUR.
Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 33,05 EUR nach.
Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 15,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 28,44 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,27 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,73 EUR je Aktie belaufen.
