RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

RTL im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 33,05 EUR.

Die RTL-Aktie musste um 15:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 33,05 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 32,90 EUR. Bei 33,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 22.222 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 17,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,44 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,27 EUR für die RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,73 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie unbeeindruckt: Neuer CEO gefunden

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren