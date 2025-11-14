DAX23.691 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.148 -0,6%
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
So entwickelt sich RTL

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit roten Vorzeichen

14.11.25 12:04 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 33,15 EUR.

Die RTL-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 33,15 EUR abwärts. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,00 EUR nach. Bei 33,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.997 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,35 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 28,66 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,13 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je RTL-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,27 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

