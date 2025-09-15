DAX23.670 -0,3%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.191 +0,1%Euro1,1799 +0,3%Öl67,21 -0,4%Gold3.694 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag nahezu unbewegt

16.09.25 09:26 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von RTL zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 37,55 EUR bewegte sich die RTL-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
37,40 EUR -0,25 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,55 EUR. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,60 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 37,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.624 RTL-Aktien.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 3,60 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,21 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,41 EUR je RTL-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. RTL dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RTL Group

