RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagmittag mit Abschlägen

RTL im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RTL. Zuletzt fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 37,40 EUR ab.

Die RTL-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 37,40 EUR abwärts. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,25 EUR ab. Bei 37,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.938 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,76 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,21 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RTL-Aktie bei 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,76 EUR je RTL-Aktie belaufen.

