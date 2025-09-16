RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochvormittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von RTL hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RTL-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 36,75 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der RTL-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,75 EUR. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 36,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 36,75 EUR. Bei 36,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.714 RTL-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 5,85 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,21 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 2,04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.

