Aktie im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochvormittag kaum bewegt

17.09.25 09:27 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochvormittag kaum bewegt

Die Aktie von RTL hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RTL-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 36,75 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
36,75 EUR -0,10 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der RTL-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,75 EUR. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 36,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 36,75 EUR. Bei 36,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.714 RTL-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 5,85 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,21 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 2,04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote

RTL-Aktie legt deutlich zu: Weniger eigene Aktien angedient als geplant

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren bedeutet

Bildquellen: RTL Group

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

