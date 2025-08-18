RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag im Minus

Blick auf RTL-Kurs

Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 34,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:46 Uhr 0,1 Prozent auf 34,90 EUR. Das Tagestief markierte die RTL-Aktie bei 34,70 EUR. Bei 34,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 7.392 RTL-Aktien gehandelt.

Am 30.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 8,60 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,65 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,23 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,03 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,84 EUR.

Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

