RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag stärker

Die Aktie von RTL zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 35,35 EUR.

Die Aktie legte um 11:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 35,35 EUR zu. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,35 EUR zu. Bei 35,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.003 Stück gehandelt.

Am 30.06.2025 markierte das Papier bei 37,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 7,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,10 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,03 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,84 EUR aus.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,78 EUR je RTL-Aktie.

