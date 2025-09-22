RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 35,15 EUR.
Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,6 Prozent auf 35,15 EUR ab. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,15 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.006 RTL-Aktien den Besitzer.
Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 9,64 Prozent niedriger. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Analysten bewerten die RTL-Aktie im Durchschnitt mit 33,41 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,75 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
