RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von RTL. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die RTL-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,70 EUR.

Im XETRA-Handel kam die RTL-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 35,70 EUR. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,70 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 35,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135 RTL-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 33,75 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,03 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,84 EUR für die RTL-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Mrd. EUR gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,78 EUR je RTL-Aktie.

