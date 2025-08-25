RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 34,90 EUR.

Die RTL-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 34,90 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 34,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.339 RTL-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2025 erreicht. Gewinne von 8,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 32,23 Prozent sinken.

Nach 2,13 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,03 EUR je RTL-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der RTL-Aktie wird bei 33,84 EUR angegeben.

Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,04 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. RTL dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren