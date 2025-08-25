RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 34,65 EUR ab.

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 34,65 EUR. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,55 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.203 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei 37,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 9,38 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,65 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 31,75 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,03 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,84 EUR.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte RTL die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

