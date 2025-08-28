RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zieht am Vormittag an

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RTL. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 35,00 EUR zu.

Die RTL-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 35,00 EUR. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 35,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.400 RTL-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2025 bei 37,90 EUR. 8,29 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,43 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,03 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

RTL wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. RTL dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,78 EUR je Aktie belaufen.

