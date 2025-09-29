RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL fällt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 35,05 EUR.

Das Papier von RTL befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 35,05 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 34,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.999 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 32,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,08 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,41 EUR je RTL-Aktie an.

Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 11.11.2026 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Aktie aus.

