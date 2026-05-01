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Heute im Fokus

Raumfahrt-Aktien vor SpaceX-IPO im Blick. Siemens Energy: Rekordauftrag, Prognoseanhebung, aber KGV stört. Heidelberger Druck führt SDAX an. Ex-OpenAI-Forscher setzt auf Nebius. Goldpreis fällt, Ölpreise klettern. Deutsche Bank: Erste Hauptversammlung in Präsenz seit 2019. DEUTZ kauft Generatorenhersteller. Marvell: Starker Ausblick reicht nach Rally von 130 Prozent nicht.